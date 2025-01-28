تلفريك عجلون يعلن عن خصومات لمدة خمس أيام

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الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرّة والمناطق التنموية عن خصم خاص بنسبة 25% على تذاكر ركوب تلفريك عجلون ولكافة المواطنين الأردنيين، حيث يسري هذا العرض لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2025/01/30 ولغاية يوم الإثنين الموافق 2025/02/03 . اضافة اعلان





وتأتي هذه المبادرة احتفالاً بذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني أطال الله عمره والذي يوافق 30 كانون الثاني الجاري .

