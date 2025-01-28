 
الثلاثاء 2025-01-28 02:37 م
 

تلفريك عجلون يعلن عن خصومات لمدة خمس أيام

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 28-01-2025 02:28 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرّة والمناطق التنموية عن خصم خاص بنسبة 25% على تذاكر ركوب تلفريك عجلون ولكافة المواطنين الأردنيين، حيث يسري هذا العرض لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2025/01/30 ولغاية يوم الإثنين الموافق 2025/02/03 .اضافة اعلان


وتأتي هذه المبادرة احتفالاً بذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني أطال الله عمره والذي يوافق 30 كانون الثاني الجاري .
 
gnews

أحدث الأخبار

احدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة الزوج الذي اضرمت زوجته النار بالمنزل في عمان

54211

فن ومشاهير فادي الهاشم يعلق على شائعات انفصاله عن نانسي عجرم بمنشور غامض-فيديو

أرشيفية

أخبار محلية تلفريك عجلون يعلن عن خصومات لمدة خمس أيام

رجل إدارة السير

أخبار محلية اغلاقات وتحويلات في عمان اعتباراً من اليوم - اسماء المناطق

ا

أسواق ومال 108 مليار دولار تتبخر في الأسواق العالمية

الشيخ رائد صلاح

فلسطين الاحتلال يعتقل الشيخ رائد صلاح بعد مداهمة منزله في أم الفحم

ا

منوعات أفضل طرق لتخزين الخضروات لشهر رمضان للحفاظ على جودتها

الدكتور خالد البكار

أخبار محلية وزير العمل الى الرياض



 




الأكثر مشاهدة