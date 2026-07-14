تلفريك عجلون يقدم خصما خاصا لزوار مهرجان صيف عمّان

الوكيل الإخباري- شاركت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في فعاليات مهرجان صيف عمّان 2026، الذي انطلقت فعالياته الجمعة في حدائق الحسين، من خلال جناح خاص يسلّط الضوء على تلفريك عجلون، أحد أبرز المشاريع السياحية التي تديرها المجموعة.

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