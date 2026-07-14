الثلاثاء 2026-07-14 01:06 م

تلفريك عجلون يقدم خصما خاصا لزوار مهرجان صيف عمّان

تلفريك عجلون.
تلفريك عجلون
 
الثلاثاء، 14-07-2026 11:01 ص

الوكيل الإخباري-   شاركت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في فعاليات مهرجان صيف عمّان 2026، الذي انطلقت فعالياته الجمعة في حدائق الحسين، من خلال جناح خاص يسلّط الضوء على تلفريك عجلون، أحد أبرز المشاريع السياحية التي تديرها المجموعة.

اضافة اعلان


وأكدت المجموعة أنها تقدم، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، عرضاً حصرياً لزوار المهرجان يتضمن خصماً بنسبة 25% على أسعار تذاكر تلفريك عجلون، طيلة أيام المهرجان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوارب في مضيق هرمز

عربي ودولي دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يغلق أبواب المسجد الأقصى

حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30

عربي ودولي حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30

مضيق هرمز

عربي ودولي هجوم صاروخي على ناقلة أثناء عبورها قرب السواحل العُمانية

مجلس النواب يُقر "مُعدل السير"

شؤون برلمانية الأمانة العامة للنواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس الرياطي

مناشدة

أخبار محلية فقدان محفظة تحتوي على راتب شهر كامل في المدينة الصناعية

مبنى مجلس الأعيان في العبدلي وسط عمّان

شؤون برلمانية عبدالله النسور نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان وهاني الملقي نائبا ثانيا

فريق "إمكان الإسكان" يشارك في قطف محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله

أخبار الشركات فريق "إمكان الإسكان" يشارك في قطف محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله



 
 






الأكثر مشاهدة

 