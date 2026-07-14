تلفريك عجلون يقدم خصما خاصا لزوار مهرجان صيف عمّان

وأكدت المجموعة أنها تقدم، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، عرضاً حصرياً لزوار المهرجان يتضمن خصماً بنسبة 25% على أسعار تذاكر تلفريك عجلون، طيلة أيام المهرجان.
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