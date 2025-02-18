تمديد أوقات عمل المراكز الثقافية

الوكيل الإخباري- قرر وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، تمديد دوام المراكز الثقافية التابعة للوزارة في العاصمة والمحافظات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، إضافة الى أيام الجمع وبدوام مرن، لإتاحة المجال لأكبر عدد من الأنشطة لخدمة الزوار.

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ووفق بيان للوزارة، أكد الرواشدة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، بمديري مديريات الثقافة في محافظات معان، والكرك، وعجلون، وإربد، والزرقاء، أهمية التواصل مع الزوار والمهتمين بالفعل الثقافي وفضاءاته، وأن يتمتع موظفو المديريات والمراكز الثقافية بمعرفة كافية وقدرة على استقطاب الضيوف والتعامل معهم، وتشجيعهم على الحضور والمشاركة في النشاطات الثقافية.