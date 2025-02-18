تمديد أوقات عمل المراكز الثقافية

ووفق بيان للوزارة، أكد الرواشدة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، بمديري مديريات الثقافة في محافظات معان، والكرك، وعجلون، وإربد، والزرقاء، أهمية التواصل مع الزوار والمهتمين بالفعل الثقافي وفضاءاته، وأن يتمتع موظفو المديريات والمراكز الثقافية بمعرفة كافية وقدرة على استقطاب الضيوف والتعامل معهم، وتشجيعهم على الحضور والمشاركة في النشاطات الثقافية.
ودعا إلى حصر عدد خريجي الفنون البصرية والأدائية والموسيقية في كل محافظة وتشجيعهم على العمل التطوعي، مشدداً على أهمية التقييم الأسبوعي والشهري للنشاطات والفعاليات، إضافة إلى عرض الأجندة الشهرية ومواعيد النشاطات على مداخل المراكز الثقافية ووسائل التواصل الاجتماعي.
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