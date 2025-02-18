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تمديد أوقات عمل المراكز الثقافية

مصطفى الرواشدة
مصطفى الرواشدة
الثلاثاء، 18-02-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري-   قرر وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، تمديد دوام المراكز الثقافية التابعة للوزارة في العاصمة والمحافظات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، إضافة الى أيام الجمع وبدوام مرن، لإتاحة المجال لأكبر عدد من الأنشطة لخدمة الزوار.

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ووفق بيان للوزارة، أكد الرواشدة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، بمديري مديريات الثقافة في محافظات معان، والكرك، وعجلون، وإربد، والزرقاء، أهمية التواصل مع الزوار والمهتمين بالفعل الثقافي وفضاءاته، وأن يتمتع موظفو المديريات والمراكز الثقافية بمعرفة كافية وقدرة على استقطاب الضيوف والتعامل معهم، وتشجيعهم على الحضور والمشاركة في النشاطات الثقافية.


ودعا إلى حصر عدد خريجي الفنون البصرية والأدائية والموسيقية في كل محافظة وتشجيعهم على العمل التطوعي، مشدداً على أهمية التقييم الأسبوعي والشهري للنشاطات والفعاليات، إضافة إلى عرض الأجندة الشهرية ومواعيد النشاطات على مداخل المراكز الثقافية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 
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