تمديد استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية

وبيّنت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن نماذج الترشيح للجائزة متاحة بشكل إلكتروني في أسفل موقعها الإلكتروني ضمن خيار "جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية"، كما بإمكان المنشآت أو الأفراد الاطلاع على كافة تفاصيل الجائزة وأهدافها وشروطها ومجالاتها من نفس الخيار.
وأوضحت المؤسسة أنها تستقبل كافة الاستفسارات المتعلقة بالجائزة من خلال التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي 2112، 2115، 2107، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو زيارة صفحة المؤسسة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
وأشارت المؤسسة إلى أن المنشآت الفائزة بالجائزة سيتم تكريمها، ومنح الجائزة للمنشآت الفائزة من كل قطاع اقتصادي، وجائزة تميّز للأفراد لثلاثة مستويات، وجائزة للجنة السلامة والصحة المهنية المتميزة على مستوى القطاعات الاقتصادية ولثلاثة مستويات من المنشآت المشاركة، وجائزة لمشرفي السلامة والصحة المهنية المتميّزين ولثلاثة مستويات من المنشآت المشاركة.
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