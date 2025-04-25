تمديد عملية الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين للساعة 6 مساء

وبدأ الصحفيون، صباح الجمعة، بانتخاب مجلس إدارة نقابتهم بعد مناقشة التقريرين الإداري والمالي في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في قاعة عمّان الكبرى بمدينة الحسين الشباب.
وأدلى أكثر من 872 صحفيا وصحفية بأصواتهم لاختيار مجلس نقابة الصحفيين حتى الساعة 5 من أصل 1078 يحق لهم التصويت، وفق لعضو لجنة انتخاب نقابة الصحفيين، صلاح العبادي.
ووافقت الهيئة العامة على تفويض المجلس المقبل بإجراء التعديلات كافة على صندوق الإسكان الخاص بالنقابة.
وكان الاجتماع قد تم تأجيله الجمعة الماضية، لعدم اكتمال النصاب القانوني، في حين عُقد الجمعة بمن حضر وفقا لقانون النقابة.
وتقدم للترشح لمنصب النقيب 3 مرشحين و4 لموقع نائب النقيب، و23 عضوا لعضوية المجلس.
وبحسب قانون النقابة، يفوز بمنصب النقيب من يحظى بأعلى عدد من الأصوات من جولة واحدة فقط، وكذلك منصب نائب النقيب، في حين يتم الإعلان عن فوز الأعضاء التسعة الحاصلين على أكثر أصوات الهيئة العامة.
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