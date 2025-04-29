تمرين إخلاء وهمي في جامعة عجلون

الوكيل الإخباري- نفذت جامعة عجلون الوطنية بالتعاون مع مديرية دفاع مدني عجلون اليوم الثلاثاء، تمرينًا ميدانيًا شاملًا للإخلاء تحت عنوان: "تمرين الإخلاء (الطوارئ والكوارث)" في الجامعة بحضور محافظ عجلون نايف الهدايات.

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وأكّد الهدايات أهمية هذه الجهود في ترسيخ مفاهيم السلامة العامة والتدريب العملي على إجراءات الإخلاء، مشيدًا بجهود مديرية الدفاع المدني في تنفيذ هذا التمرين النوعي وما قدّمته من توعية وتدريب فعّال.



وعبّر رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة عن تقديره لكوادر الدفاع المدني وكافة الجهات المشاركة، مؤكدًا أن التمارين الميدانية تسهم في رفع الوعي لدى الطلبة والعاملين وتعزز من جاهزية المجتمع الجامعي للتعامل مع الطوارئ بكفاءة.