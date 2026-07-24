تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن

وأشارت السفارة إلى أن المسافرين قد يواجهون إلغاءات للرحلات الجوية أو إغلاقات مؤقتة للمجال الجوي واضطرابات في حركة النقل، لافتة إلى أن بعض شركات الطيران أرجأت استئناف جداول رحلاتها السابقة، فيما ألغت شركات أخرى عددًا من المسارات الجوية، داعية المسافرين إلى متابعة حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران وإدارة مطار الملكة علياء الدولي.
وحذرت السفارة من أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها، تعرضت في السابق للاستهداف، مشيرة إلى أن إيران أو جماعات داعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين حول العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية.
كما نصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى القواعد العسكرية في الأردن، مؤكدة ضرورة متابعة التعليمات الصادرة عن الحكومة الأردنية بشأن أي تهديدات محتملة، والالتزام بصفارات الإنذار والتحذيرات الرسمية، مع متابعة الإرشادات الصادرة عن السفارة الأمريكية بشأن السفر والأوضاع الأمنية.
ودعت السفارة رعاياها إلى تجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات المختصة، إلى جانب التواصل مع شركات الطيران في حال تأثر الرحلات، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور في الأماكن المرتبطة علنًا بالولايات المتحدة، والتسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي التحديثات الأمنية وتسهيل التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.
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