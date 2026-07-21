تنبيه جديد من السفارة الأميركية في الأردن

الوكيل الإخباري- أصدرت السفارة الأميركية في الأردن تنبيهاً أمنياً، دعت فيه المواطنين الأميركيين إلى توخي مزيد من الحذر في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من احتمال حدوث تطورات أمنية مفاجئة قد تؤثر في حركة السفر والأمن.



وقالت السفارة، نقلاً عن وزارة الخارجية الأميركية، إن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط ما تزال "معقدة"، مع وجود احتمال لتصعيد غير متوقع، داعية الأميركيين الموجودين في المنطقة إلى التحلي باليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو الإغلاق المؤقت للمجال الجوي وتعطل حركة السفر.

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