"تنشيط السياحة" تحصل على جائزة ضمن جوائز "لاكجري تايمز"

الوكيل الإخباري- حققت هيئة تنشيط السياحة الأردنية إنجازا عالميا جديدا بفوزها بجائزة "أفضل جهة سياحية في العالم" لعام 2024، ضمن جوائز "لاكجري تايمز"، التي تعد واحدة من أبرز المحافل العالمية لتكريم الهيئات والمؤسسات السياحية المتميزة.

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