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"تنشيط السياحة" تحصل على جائزة ضمن جوائز "لاكجري تايمز"

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 22-01-2025 04:43 م

الوكيل الإخباري-   حققت هيئة تنشيط السياحة الأردنية إنجازا عالميا جديدا بفوزها بجائزة "أفضل جهة سياحية في العالم" لعام 2024، ضمن جوائز "لاكجري تايمز"، التي تعد واحدة من أبرز المحافل العالمية لتكريم الهيئات والمؤسسات السياحية المتميزة.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، جاء الإعلان عن الجائزة خلال حفل أقيم في العاصمة الصينية بكين، بحضور نخبة من ممثلي قطاع السياحة العالمي.

 
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