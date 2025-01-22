"تنشيط السياحة" تحصل على جائزة ضمن جوائز "لاكجري تايمز"

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، جاء الإعلان عن الجائزة خلال حفل أقيم في العاصمة الصينية بكين، بحضور نخبة من ممثلي قطاع السياحة العالمي.
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