"تنشيط السياحة" تشارك بالمعرض السياحي الدولي "بي آي تي 2026" في ميلانو

الوكيل الإخباري- تشارك هيئة تنشيط السياحة في المعرض السياحي الدولي "بي آي تي 2026" في ميلانو، الذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 شباط في مركز فييرا بإيطاليا، بمشاركة 12 شركة سياحية أردنية إلى جانب الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وذلك ضمن جهود تعزيز الحضور الأردني في السوق الأوروبي.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تأتي هذه المشاركة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنشيط السياحة، بهدف توسيع التعاون مع كبرى شركات السياحة والسفر، مع التركيز على السوق الإيطالي والسياحة الدينية، خاصة في ظل ما يتمتع به الأردن من مواقع ذات مكانة عالمية مثل المغطس وجبل نيبو ومادبا.