الأربعاء 2026-02-11 06:52 م

"تنشيط السياحة" تشارك بالمعرض السياحي الدولي "بي آي تي 2026" في ميلانو

جانب من المشاركة
 
الأربعاء، 11-02-2026 05:11 م

الوكيل الإخباري- تشارك هيئة تنشيط السياحة في المعرض السياحي الدولي "بي آي تي 2026" في ميلانو، الذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 شباط في مركز فييرا بإيطاليا، بمشاركة 12 شركة سياحية أردنية إلى جانب الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وذلك ضمن جهود تعزيز الحضور الأردني في السوق الأوروبي.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تأتي هذه المشاركة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنشيط السياحة، بهدف توسيع التعاون مع كبرى شركات السياحة والسفر، مع التركيز على السوق الإيطالي والسياحة الدينية، خاصة في ظل ما يتمتع به الأردن من مواقع ذات مكانة عالمية مثل المغطس وجبل نيبو ومادبا.


وأكدت الهيئة أهمية السوق الإيطالي الذي تصدر الأسواق الأوروبية بعدد 127610 زائرا عام 2023، فيما استقبل الأردن 32641 سائحا إيطاليا خلال عام 2025 بنمو تجاوز 30.7 بالمئة مقارنة بعام 2024، ما يعكس نجاح الجهود الترويجية المشتركة.

 
 


