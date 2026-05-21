تنشيط السياحة تقيم حفل استقبال في موسكو بمناسبة عيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- أقامت هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع السفارة الأردنية في العاصمة موسكو، وبرعاية السفير خالد الشوابكة، أمس الأربعاء، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة.

وألقى سفير المملكة لدى روسيا الاتحادية خالد الشوابكة كلمة خلال الحفل، استعرض فيها مسيرة الإنجاز والتحديث التي شهدها الأردن على مدى ثمانية عقود من الاستقلال، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.