"تنظيم الطاقة" تتلقى 1048 طلبا للحصول على تراخيص خلال حزيران الماضي

وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 273 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و24 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و452 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و 299 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
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