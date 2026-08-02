الأحد 2026-08-02 10:20 ص

"تنظيم الطاقة" تتلقى 1048 طلبا للحصول على تراخيص خلال حزيران الماضي

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 
الأحد، 02-08-2026 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال شهر حزيران الماضي، 1048 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، تم رفض 6 طلبات منها في قطاع النفط ومشتقاته.

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وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 273 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و24 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و452 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و 299 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

 
 


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