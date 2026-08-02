"تنظيم الطاقة" تتلقى 1048 طلبا للحصول على تراخيص خلال حزيران الماضي

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال شهر حزيران الماضي، 1048 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، تم رفض 6 طلبات منها في قطاع النفط ومشتقاته.

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