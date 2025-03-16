تنظيم الطاقة تتلقى 748 طلبا للحصول على تراخيص

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال شباط الماضي 748 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات رفضت منها 7 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته.

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وبحسب بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات المقبولة بواقع 386 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و126 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و188 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و41 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.