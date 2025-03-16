 
الأحد 2025-03-16 04:38 م
 




            

        








    

        

        

            تنظيم الطاقة تتلقى 748 طلبا للحصول على تراخيص
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                محطة محروقات
            
                

                    محروقات
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        03:47 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال شباط الماضي 748 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات رفضت منها 7 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته.
اضافة اعلان

وبحسب بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات المقبولة بواقع 386 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و126 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و188 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و41 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

ومن أبرز الطلبات التي تلقتها الهيئة 20 طلبا لتصريح محطة شحن عامة، و3 طلبات لترخيص محطة شحن عامة، و145 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، و4 طلبات لإقامة محطة محروقات، و4 طلبات لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، و143 طلبا لتصدير مواد خام، و195 لاستيراد مواد خام.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جلالة الملك عبدالله الثاني
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الملك يبحث مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون باراسو سبل توسيع التعاون
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نقود
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                قلقف
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            دراسة: الحنين إلى الماضي مهم للصحة النفسية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ان
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            استراتيجيات فعّالة للتعامل مع مريض الخرف عند الخلط بين الأزمنة والأماكن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                محطة محروقات
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            تنظيم الطاقة تتلقى 748 طلبا للحصول على تراخيص
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ان
                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            ميزة من غوغل.. تعرفوا عليها
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ىلا
                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            إلى التقاعد.. مايكروسوفت تنهي خدمات Remote Desktop على "ويندوز"
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نعهنهن
                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            باحثون يطورون اختبارا للكشف عن كذب الذكاء الاصطناعي لأول مرة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة