تنظيم الطاقة تتلقى 748 طلبا للحصول على تراخيص

وبحسب بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات المقبولة بواقع 386 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و126 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و188 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و41 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن أبرز الطلبات التي تلقتها الهيئة 20 طلبا لتصريح محطة شحن عامة، و3 طلبات لترخيص محطة شحن عامة، و145 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، و4 طلبات لإقامة محطة محروقات، و4 طلبات لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، و143 طلبا لتصدير مواد خام، و195 لاستيراد مواد خام.
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