تنظيم الطيران المدني: انخفاض عدد الطائرات الجاثمة من 32 إلى 12

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو إن القانون المعدل لقانون الطيران المدني الذي تمت مناقشة مواده اليوم الاثنين تحت قبة البرلمان وفي بعض مواده جاء لينظم موضوع الطائرات الجاثمة والتي بلغ عددها في فترة من الفترات 32 طائرة.

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