 
الإثنين 2025-03-17 06:03 م
 

تنظيم الطيران المدني: انخفاض عدد الطائرات الجاثمة من 32 إلى 12

هيئة تنظيم الطيران المدني
هيئة تنظيم الطيران المدني
 
الإثنين، 17-03-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري-  قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو إن القانون المعدل لقانون الطيران المدني الذي تمت مناقشة مواده اليوم الاثنين تحت قبة البرلمان وفي بعض مواده جاء لينظم موضوع الطائرات الجاثمة والتي بلغ عددها في فترة من الفترات 32 طائرة.

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وأضاف الكابتن مستو في تصريح صحفي أنه وبفضل الاجراءات الحكومية انخفض عدد الطائرات الجاثمة من ٣٢ الى ١٢ طائرة يتم التعامل معها بوتيرة عالية من اجل إنهاء تواجدها ومعالجة الاسباب التي ادت الى جثومها حيث ان القانون المعدل جاء ليعالج الاسباب الجوهرية لجثوم تلك الطائرات ومنع تكراره.

 
 
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