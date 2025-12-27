تنظيم ماراثون الابتكار بجامعة آل البيت

الوكيل الإخباري- نظّم مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال بجامعة آل البيت اليوم السبت، ماراثون الابتكار .

اضافة اعلان



وقالت الجامعة في بيان إن الماراثون يأتي ضمن برنامج "الأفكار نحو الابتكار – منارة الشمال" بالتعاون بين شبكة ريادة الأعمال، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وشركة ابتكار للاستشارات.



وأشارت الى أن البرنامج يأتي في إطار مشروع الريادة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل (E4DE) المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمموّل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز فرص العمل المستدامة في الأردن.



وبينت الجامعة أن الماراثون شهد مشاركة واسعة من طلبة الجامعة وأفراد المجتمع المحلي من أصحاب الأفكار الريادية، ممن يحتاجون إلى دعم لبلورة أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، لافتة إلى أن الماراثون يهدف إلى تعزيز ثقافة الريادة والابتكار في محافظتي المفرق وجرش وفتح المجال أمام الشباب لتطوير حلول مبتكرة لمعالجة تحديات محلية حقيقية في قطاعات التكنولوجيا الزراعية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات الممكنة، والطاقة.