تنويه الى سالكي الطريق نحو الاغوار

وتؤكد الوزارة أن منطقة العمل لن تغلق أمام حركة السير، حيث ستبقى مفتوحة لسكان المناطق وأصحاب المزارع الواقعة على هذا الطريق، لكنها تدعو بقية المواطنين استخدام الطرق البديلة (العارضة، العدسية) حرصا على سلامتهم وسهولة وصولهم الى وجهتهم.
وتشير الوزارة الى أنها ستعتمد نظام التحويلات الجزئية، في منطقة المشروع حيث تم تجهيز الموقع بكافة عناصر السلامة المرورية التي تحقق أعلى معايير السلامة العامة، التي يبقى عنصرها الأساس وعي وتعاون سالكي الطريق من خلال التقيد بقواعد القيادة الآمنة والالتزام بإرشادات وتعليمات الفرق العاملة في الميدان سواء من كوادر الوزارة والمقاول أو الشركاء من مديرية الامن العام.
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