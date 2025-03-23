تنويه امني الى جميع السائقين في المملكة

الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير ان طرقات العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة ستشهد طيلة ايام هذا الاسبوع كثافات مرورية متفاوتة بسبب حركة التسوق والشراء تحضيراً لاستقبال عيد الفطر السعيد.

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لذا نرجو من كافة السائقين ومستخدمي الطريق التخطيط المسبق لرحلاتهم والابتعاد عن الوقوف العشوائي والخاطىء، والحرص على اطفالهم خلال السير على جوانب الطريق، والمحافظة على مسافة الآمان بين المركبات، والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة .