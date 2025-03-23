تنويه امني الى جميع السائقين في المملكة

لذا نرجو من كافة السائقين ومستخدمي الطريق التخطيط المسبق لرحلاتهم والابتعاد عن الوقوف العشوائي والخاطىء، والحرص على اطفالهم خلال السير على جوانب الطريق، والمحافظة على مسافة الآمان بين المركبات، والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة .
كما ونأمل من الأخوة السائقين القيادة بحذر والابتعاد عن السرعات العالية وتغيير المسرب بشكل مفاجىء ، لضمان العودة لاطفالكم بسلام .. واكتمال فرحة العيد مع عائلاتكم .. طيلة ايام هذا الاسبوع كثافات مرورية متفاوتة بسبب حركة التسوق والشراء تحضيراً لاستقبال عيد الفطر السعيد..
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