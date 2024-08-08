 
الخميس 2024-08-08 10:02 ص
 
 

تنويه امني صارم الى جميع المواطنين والمقيمين

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام




 

الخميس، 08-08-2024 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   قال قائد أمن إقليم الجنوب، في مديرية الأمن العام، العميد فراس الدويري، إنه سيتم تكثيف الجهود الأمنية والمرورية تزامنا مع صدور نتائج الثانوية العامة، الخميس.


وأضاف الدويري ، أن مرتبات الأمن العام ستمنع مسير المركبات على شكل مواكب بعد صدور نتائج الثانوية العامة، مضيفا أنه سيتم منع أي ممارسات خاطئة سترافق إعلان النتائج.


وأوضح أن مديرية الأمن العام، قادرة على تتبع مصدر إطلاق العيارات النارية، والقبض على مرتكبي جريمة إطلاق النار، وإحالتهم للقضاء.


وأشار إلى نشر دوريات آلية وراجلة في مختلف مناطق المملكة، لرصد المخالفات المرافقة لإعلان النتائج، بالإضافة إلى تخصيص أرقام هواتف للمواطنين، للإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، مشددا على أنه سيتم التعامل مع هذه البلاغات بسرية تامة.

gnews

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