تنويه امني صارم الى جميع المواطنين والمقيمين

وأضاف الدويري ، أن مرتبات الأمن العام ستمنع مسير المركبات على شكل مواكب بعد صدور نتائج الثانوية العامة، مضيفا أنه سيتم منع أي ممارسات خاطئة سترافق إعلان النتائج.
وأوضح أن مديرية الأمن العام، قادرة على تتبع مصدر إطلاق العيارات النارية، والقبض على مرتكبي جريمة إطلاق النار، وإحالتهم للقضاء.
وأشار إلى نشر دوريات آلية وراجلة في مختلف مناطق المملكة، لرصد المخالفات المرافقة لإعلان النتائج، بالإضافة إلى تخصيص أرقام هواتف للمواطنين، للإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، مشددا على أنه سيتم التعامل مع هذه البلاغات بسرية تامة.
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