تنويه بخصوص امتحان الفيزياء لطلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري- سادت حالة من الرضا والارتياح بين طلبة الثانوية العامة عقب انتهائهم من تقديم امتحان الفيزياء، اليوم الاثنين.





وأكد طلبة من الفرع العلمي أن أسئلة الامتحان جاءت متوسطة المستوى وتميل إلى السهولة، مشيرين إلى أنها راعت الفروق الفردية بين الطلبة، وأن الطالب الملم بمادته يستطيع الإجابة عنها دون صعوبة.



وأضافوا أن الوقت المخصص للامتحان، والبالغ ساعتين ونصف، كان كافيًا للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها.