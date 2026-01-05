تنويه بخصوص امتحان الفيزياء لطلبة التوجيهي

وأكد طلبة من الفرع العلمي أن أسئلة الامتحان جاءت متوسطة المستوى وتميل إلى السهولة، مشيرين إلى أنها راعت الفروق الفردية بين الطلبة، وأن الطالب الملم بمادته يستطيع الإجابة عنها دون صعوبة.
وأضافوا أن الوقت المخصص للامتحان، والبالغ ساعتين ونصف، كان كافيًا للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال الأشهر الـ11 الأولى لعام 2025
-
مجلس الوزراء يقرر الإبقاء على المجلس الصحي العالي وإعادة تفعيله
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مراقب عام الشركات الثلاثاء
-
مديرية عمل الكرك: توفير 757 فرصة عمل خلال العام الماضي
-
آثار الكورة: طاحونة عودة في جديتا تعمل بشكل طبيعي
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا
-
وزير العمل: النساء الأردنيات يشكلن الأغلبية العاملة في قطاع الألبسة
-
النزاهة تبدأ بإرسال "تقارير التغذية الراجعة" لمؤشر النزاهة الوطني إلى الجهات الحكومية