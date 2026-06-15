تنويه بخصوص مستخدمي "كليك" في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر "كليك" لتصل إلى 2.13 مليار دينار خلال شهر أيار الماضي، بنسبة 13% مقارنة بشهر نيسان الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.89 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".

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وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 21.43 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 10.9%، مقارنة بـ19.33 مليون حركة خلال شهر نيسان.



ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات "كليك" المنفذة إلى 94.05 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 9.73 مليار دينار.



أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، ارتفع عدد مستخدمي "كليك" في الأردن إلى 2.28 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 1.3% خلال شهر أيار الماضي.