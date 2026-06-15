تنويه بخصوص مستخدمي "كليك" في الأردن

وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 21.43 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 10.9%، مقارنة بـ19.33 مليون حركة خلال شهر نيسان.
ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات "كليك" المنفذة إلى 94.05 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 9.73 مليار دينار.
أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، ارتفع عدد مستخدمي "كليك" في الأردن إلى 2.28 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 1.3% خلال شهر أيار الماضي.
ووفق الإحصاءات، فإن 95.1% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 2.19 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 92.7 ألف مستخدم بنسبة 4.1%.
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