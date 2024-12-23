تنويه حول دوام المؤسسة الاستهلاكية المدنية

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الاثنين، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.
وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، بنسبة تخفيض وصلت إلى 49 بالمئة، والتي تنتهي مساء يوم الأربعاء 25 من الشهر الحالي.
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