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تنويه حول دوام المؤسسة الاستهلاكية المدنية

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
الإثنين، 23-12-2024 01:41 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم الأربعاء الذي يصادف عيد الميلاد المجيد، ويوم الجمعة المقبلة، في كل الأسواق من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الاثنين، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.


وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، بنسبة تخفيض وصلت إلى 49 بالمئة، والتي تنتهي مساء يوم الأربعاء 25 من الشهر الحالي.

 
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