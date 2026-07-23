تنويه حول صرف الدفعة الأخيرة من مخصصات طلبة المنح والقروض

وقالت الوزارة إن الصرف يشمل المخصصات المالية الخاصة بالفصل الثاني من العام الجامعي 2025-2026 لجميع الطلبة المرشحين للحصول على منح الشمال والوسط في جامعات إقليم الجنوب.
وأضافت أن الطلبة المشمولين يمكنهم استلام مستحقاتهم المالية اعتبارا من الخميس المقبل باستخدام البطاقة الجامعية أو بطاقة الأحوال المدنية، وذلك من خلال فروع بنك القاهرة عمان.
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