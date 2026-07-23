الخميس 2026-07-23 11:46 ص

تنويه حول صرف الدفعة الأخيرة من مخصصات طلبة المنح والقروض

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
الخميس، 23-07-2026 10:34 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض للعام الجامعي 2025-2026، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار .

اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن الصرف يشمل المخصصات المالية الخاصة بالفصل الثاني من العام الجامعي 2025-2026 لجميع الطلبة المرشحين للحصول على منح الشمال والوسط في جامعات إقليم الجنوب.


وأضافت أن الطلبة المشمولين يمكنهم استلام مستحقاتهم المالية اعتبارا من الخميس المقبل باستخدام البطاقة الجامعية أو بطاقة الأحوال المدنية، وذلك من خلال فروع بنك القاهرة عمان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن وأوزبكستان تعززان التعاون الزراعي بمذكرة تفاهم للبحث العلمي وتبادل الموارد الوراثية

أخبار محلية الأردن وأوزبكستان تعززان التعاون الزراعي بمذكرة تفاهم للبحث العلمي وتبادل الموارد الوراثية

الاتحاد الأوروبي يبحث تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

دورية أمنية تابعة لإدارة الدوريات الخارجية

أخبار محلية الدوريات الخارجية تُحذر الموطنين

بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية

روبيو: أي اتفاق نووي مع السعودية سيشمل ضمانات

عربي ودولي روبيو: أي اتفاق نووي مع السعودية سيشمل ضمانات

روبيو: طهران ليست مستعدة للالتزام بأي اتفاق وستدفع الثمن

عربي ودولي روبيو: طهران ليست مستعدة للالتزام بأي اتفاق وستدفع الثمن

مبنى وزارة العمل

أخبار محلية 95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من 2026

شركة الغاز الحيوي الأردنية تحصل على ثلاث شهادات "آيزو" عالمية

أخبار محلية شركة الغاز الحيوي الأردنية تحصل على ثلاث شهادات "آيزو" عالمية



 
 






الأكثر مشاهدة

 