تنويه حول صرف الدفعة الأخيرة من مخصصات طلبة المنح والقروض

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض للعام الجامعي 2025-2026، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار .

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وقالت الوزارة إن الصرف يشمل المخصصات المالية الخاصة بالفصل الثاني من العام الجامعي 2025-2026 لجميع الطلبة المرشحين للحصول على منح الشمال والوسط في جامعات إقليم الجنوب.