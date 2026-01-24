السبت 2026-01-24 08:16 م

تنويه حول موعد بدء الدوام في المدارس اعتباراً من الاحد

رسالة هامة من التربية إلى مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية
مدارس
 
السبت، 24-01-2026 07:36 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، أن الوزارة ما تزال مستمرة بتطبيق قرارها القاضي بتعديل موعد بدء الدوام في المدارس انسجامًا مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، بحيث يكون الطابور الصباحي في المدارس عند الساعة 8:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30 صباحًا، فيما يبدأ الطابور للفترة المسائية عند الساعة 12:50 ظهرًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 1 بعد الظهر، مشيرًا إلى أن العمل بهذا القرار سيستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان

 

 وأكد حياصات أن وزارة التربية والتعليم أنهت جميع الاستعدادات في المدارس لاستقبال الطلبة في الفصل الدراسي الثاني، من حيث توفير الكتب المدرسية مع أول يوم من الفصل، إضافة إلى توفير وسائل التدفئة في الغرف الصفية، في ظل الظروف الجوية الباردة التي تؤثر على معظم مناطق المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "مستقلة الانتخاب" تطلق برنامج بناء الهوية البصرية للأحزاب

وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

أخبار محلية وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

رسالة هامة من التربية إلى مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية

أخبار محلية تنويه حول موعد بدء الدوام في المدارس اعتباراً من الاحد

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: تعديل على دوام المدارس في رمضان

العيسوي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية بيان صادر عن رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية- بشأن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية

ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية

أخبار محلية ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية

مجلس النواب

شؤون برلمانية نواب يثمنون توجيهات الملك لتعزيز كفاءة القوات المسلحة الأردنية



 






الأكثر مشاهدة