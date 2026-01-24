تنويه حول موعد بدء الدوام في المدارس اعتباراً من الاحد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، أن الوزارة ما تزال مستمرة بتطبيق قرارها القاضي بتعديل موعد بدء الدوام في المدارس انسجامًا مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، بحيث يكون الطابور الصباحي في المدارس عند الساعة 8:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30 صباحًا، فيما يبدأ الطابور للفترة المسائية عند الساعة 12:50 ظهرًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 1 بعد الظهر، مشيرًا إلى أن العمل بهذا القرار سيستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك.

