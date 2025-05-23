تنويه حول موعد رصد هلال ذو الحجة في سماء الأردن والمنطقة

الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الفلكية الأردنية، إن الحسابات التي أجرتها تشير إلى أن الاقتران المركزي (المحاق) لهلال شهر ذو الحجة لعام 1446هـ سيحدث صباح الثلاثاء 27 من الشهر الجاري، عند الساعة 6:02 صباحًا بتوقيت الأردن، فيما يحدث الاقتران السطحي في الساعة 4:55 صباحًا من اليوم ذاته.

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وأشار رئيس الجمعية الدكتور عمار السكجي في بيان صحفي اليوم الجمعة، إلى أن القمر سيبقى فوق الأفق عند غروب الشمس مساء الثلاثاء، حيث يغرب بعد الشمس بنحو 48 دقيقة، وهو ما يُتيح إمكانية رصد الهلال بواسطة التلسكوبات في حال توفرت الظروف الجوية والفلكية المثالية، سواء في الأردن أو معظم الدول العربية.



وبين بأنه ووفق المعطيات الفلكية التفصيلية، فإن عمر الهلال لحظة الغروب، سيبلغ 14 ساعة و46 دقيقة، وتُقدّر الاستطالة الزاوية بينه وبين الشمس بـ 8 درجات و24 دقيقة، بينما يبلغ فرق الارتفاع بينهما قرابة 8 درجات و20 دقيقة، مع فرق سمت يقارب درجة واحدة.



وأوضح بأن سمك الهلال يُقدّر بـ11 ثانية قوسية، وتصل نسبة إضاءته إلى 0.54%، في حين تُسجّل زاوية الطور قيمة 171 درجة و 34 دقيقة، وهي مؤشرات تؤكد، بحسب الجمعية، إمكانية رصد الهلال بصريًا عبر الوسائل الفلكية الحديثة مساء يوم التحري.



وشددت الجمعية على أن هذا البيان يأتي في إطار علمي وفلكي بحت، ولا يُعد إعلانًا رسميًا لبداية شهر ذو الحجة، مشيرة إلى أنها ستُشارك بالتعاون مع مركز الفلك الدولي في تنظيم لجان رصد مساء الثلاثاء في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك استجابةً لدعوة التحري التي سيصدرها سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية.