 
السبت 2025-01-11 11:09 م
 

تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

عربة الترخيص المتنقل
عربة الترخيص المتنقل
السبت، 11-01-2025 10:35 م

الوكيل الإخباري-   تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك يوم غد الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.


وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من

أخبار محلية الأوقاف توقع اتفاقية ترتيبات موسم الحج لهذا العام

عربة الترخيص المتنقل

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

مجلس الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يقر نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية

محاصيل زراعية

أخبار محلية الحكومة: مستعدون لتزويد سوريا بالمحاصيل الزراعية

تعبيرية

أخبار محلية مجلس الوزراء يقر الشروط والتعليمات الجديدة للإجازة بدون راتب

السودان

عربي ودولي الجيش السوداني يحرز تقدما نحو استعادة مدينة ود مدني

تعبيرية

الطقس الأرصاد الجوية توضح بشأن احتمالية تساقط الثلوج خلال الثلث الثاني من الشهر الحالي

ارشيفية

عربي ودولي اصابتان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان



 




الأكثر مشاهدة