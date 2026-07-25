تنويه صادر عن وزارة التربية والتعليم

وتبدأ جلسة الامتحان في تمام الساعة 10:00 صباحًا، ولن يُسمح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان بعد بدء الجلسة.
وتؤكد الوزارة أن امتحان يوم غد هو امتحان اللغة الإنجليزية، متمنيةً لجميع الطلبة التوفيق والنجاح.
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