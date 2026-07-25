السبت 2026-07-25 06:46 م

تنويه صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
السبت، 25-07-2026 06:10 م
الوكيل الإخباري-   تدعو وزارة التربية والتعليم طلبة الصف الحادي عشر (المسار الأكاديمي)، المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 / الجزء الأول من الامتحان العام، إلى الالتزام بالحضور إلى قاعات الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بنصف ساعة.اضافة اعلان


وتبدأ جلسة الامتحان في تمام الساعة 10:00 صباحًا، ولن يُسمح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان بعد بدء الجلسة.

وتؤكد الوزارة أن امتحان يوم غد هو امتحان اللغة الإنجليزية، متمنيةً لجميع الطلبة التوفيق والنجاح.
 
 


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