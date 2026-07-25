تنويه صادر عن وزارة التربية والتعليم

06:10 م

الوكيل الإخباري- تدعو وزارة التربية والتعليم طلبة الصف الحادي عشر (المسار الأكاديمي)، المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 / الجزء الأول من الامتحان العام، إلى الالتزام بالحضور إلى قاعات الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بنصف ساعة. اضافة اعلان





وتبدأ جلسة الامتحان في تمام الساعة 10:00 صباحًا، ولن يُسمح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان بعد بدء الجلسة.



وتؤكد الوزارة أن امتحان يوم غد هو امتحان اللغة الإنجليزية، متمنيةً لجميع الطلبة التوفيق والنجاح.





