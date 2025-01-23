تنويه لتسهيل عودة السوريين بالاردن إلى بلادهم

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة السورية في عمّان عن إصدار قرابة 25 ألف جواز سفر مجانًا في أول أسبوعين من العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، وذلك وفقًا للقائم بأعمال السفارة إحسان الرمان.

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و أضاف الرمان أن السفارة أصدرت أيضًا 15 ألف تذكرة مرور، التي تتيح للعائلات السورية مغادرة الأردن إلى سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتيسير حركة اللاجئين السوريين.



وأوضح الرمان أن وزارة الخارجية السورية أصدرت تعليمات بضرورة تقديم خدمات إصدار الأوراق الثبوتية وتصديقها من السفارة بشكل مجاني، حيث أصدرت قرابة 4500 وثيقة في أول أسبوعين من عام 2025، حيث تهدف هذه الوثائق إلى تسهيل العودة للسوريين إلى بلادهم في إطار السياسة السورية لعودة اللاجئين.