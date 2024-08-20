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تنويه من الغذاء والدواء إلى أولياء أمور طلبة المدارس

طلبة مدارس حكومية
طلبة مدارس حكومية
الثلاثاء، 20-08-2024 08:43 ص
الوكيل الإخباري-  وجهت المؤسسة العامة للغذاء والدواء رسالة إلى جميع أولياء أمور طلبة المدارس عند تحضير وجبات أبنائهم.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في منشور عبر "فيسبوك" إن عند شراء المواد الغذائية المصنعة  المرسلة مع الطلبة يجب التأكد من سلامة مظهرها الخارجي والانتباه إلى تاريخ انتهاء الصلاحية ومكونات المنتج وشروط الحفظ واي تحذيرات خاصة بالمادة والحرص على عدم شراء المواد الغذائية المكشوفة او المعروضة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وأضافت المؤسسة " احرص على استخدام حافظات طعام ومطرات ماء "صنف غذائي" لحفظ وجبة الإفطار المدرسية المحضرة منزليا وعدم ترك الماء والطعام لفترات طويلة داخلها وعدم تركها تحت أشعة الشمس المباشرة".

وزادت " احرص على غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول محتويات حقيبة الإفطار المدرسية من الأغذية واستهلاك الأغذية سريعة التلف خلال أقصر فترة ممكنة وعدم تأجيل استهلاكها دون الاحتفاظ بها مغلقة بإحكام في ظروف حفظ ملائمة".
gnews

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