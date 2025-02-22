تنويه من ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات في محافظة إربد، يوم غد الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبلدية بني عبيد والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.

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