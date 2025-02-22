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تنويه من ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
السبت، 22-02-2025 04:16 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات في محافظة إربد، يوم غد الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبلدية بني عبيد والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد باتجاه طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية أديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة عصرا وحتى التاسعة مساء؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد، حيث ستقدم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري.

 
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