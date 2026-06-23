تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحانات التوجيهي

وأوضحت الوزارة أن بطاقات الجلوس متاحة بصيغة رقمية عبر منصة الامتحانات الإلكترونية، ما يتيح للطلبة الاطلاع على بياناتهم ومراكزهم الامتحانية مسبقاً.
ودعت الوزارة الطلبة إلى متابعة المنصة الإلكترونية والتأكد من صحة بياناتهم، متمنية لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.
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