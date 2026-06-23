تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحانات التوجيهي

11:19 ص

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة التربية والتعليم، أن بطاقات الجلوس الورقية للطلبة المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 (الامتحان العام) سيتم توزيعها داخل قاعات الامتحان خلال الجلسة الأولى لكل طالب. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة أن بطاقات الجلوس متاحة بصيغة رقمية عبر منصة الامتحانات الإلكترونية، ما يتيح للطلبة الاطلاع على بياناتهم ومراكزهم الامتحانية مسبقاً.



ودعت الوزارة الطلبة إلى متابعة المنصة الإلكترونية والتأكد من صحة بياناتهم، متمنية لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.





