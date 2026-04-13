الإثنين 2026-04-13 02:03 م

تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

الإثنين، 13-04-2026 09:33 ص

الوكيل الإخباري- تُنوه الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية إلى أنه سيتم إغلاق خدمة (VIP) باتجاه القادمين إلى الأراضي الفلسطينية عند الساعة 11:30 صباحًا، وذلك نظرًا لدخول أعداد من المعتمرين.

اضافة اعلان


ودعت الهيئة المسافرين الكرام إلى ضرورة أخذ هذا التنويه بعين الاعتبار عند ترتيب مواعيد سفرهم، بما يضمن انسيابية الإجراءات وتفادي أي تأخير محتمل.

وأكدت الهيئة أهمية متابعة منصاتها الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات جديدة تتعلق بحركة السفر عبر المعبر.

 
 


المرأة والجمال القبعات الكبيرة في تنسيقات ربيع 2026

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البقور

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البقور

منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟

منوعات منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟

وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان فرص التهدئة بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان فرص التهدئة بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية

أخبار محلية الحكومة: على كل أردني بلغ 18 عاما أن يصرح عن عنوانه

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟

طب وصحة كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟

فيديو منوع الطريقة الصحيحة لاستخدام خيط الأسنان



 






الأكثر مشاهدة