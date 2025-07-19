تنويه هام لمسافري جسر الملك حسين

- التقيد بتاريخ / ساعة الحجز.
- التواجد قبل الرحلة بنصف ساعة فقط.
- علما بانه لن يسمح بالدخول إلى حرم جسر الملك حسين إلا لحاملي تذكرة حجز مسبقة .
واكدت شركة جت لنقل الركاب ان وسيلة الحجز الوحيدة لدخول جسر الملك حسين هي منصة الحجز الخاصة بالشركة للمسافر على الرحلات العادية من خلال الرابط:
www.jett-khb.com.jo
وللمسافر من فئة رجال الأعمال (VIP) من خلال الرابط:
https://shorturl.at/f43La
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الزرقاء تطلق حملة "الانتماء نحو زرقاء أجمل"
-
فرص عمل بالمطاعم والمخابز في إربد
-
التوثيق الملكي والبريد يقيمان معرض برق وبريد وهاتف
-
الشديفات يتفقد مراكز الشباب في البادية الشمالية الشرقية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الثقافة: أكثر من 450 فعالية ستُقام في مهرجان جرش في دورته الـ39
-
معرض بعنوان "إنسانية ملك" في الزرقاء
-
"جمعية البيئة" تعرب عن قلقها من تكرار حوادث حرائق الغابات