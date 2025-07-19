السبت 2025-07-19 11:21 م
 

تنويه هام لمسافري جسر الملك حسين

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
 
السبت، 19-07-2025 08:45 م

الوكيل الإخباري- اكدت شركة جت انه  بالتنسيق مع وزارة الداخلية وادارة أمن الجسور يرجى من المسافرين عبر جسر الملك حسين :

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- التقيد بتاريخ / ساعة الحجز. 
- التواجد قبل الرحلة بنصف ساعة فقط.
- علما بانه لن يسمح بالدخول إلى حرم جسر الملك حسين إلا لحاملي تذكرة حجز مسبقة .


واكدت شركة جت لنقل الركاب ان وسيلة الحجز الوحيدة لدخول جسر الملك حسين هي منصة الحجز الخاصة بالشركة للمسافر على الرحلات العادية من خلال الرابط:
www.jett-khb.com.jo

وللمسافر من فئة رجال الأعمال (VIP) من خلال الرابط: 
https://shorturl.at/f43La

 
 
gnews

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