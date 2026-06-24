تنويه هام من وزارة التربية والتعليم لطلبة التوجيهي

09:55 ص

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم طلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة إلى التواجد في قاعات الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بنصف ساعة، مؤكدة أنه لن يُسمح بالدخول إلى القاعة بعد بدء الامتحان. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة أن الجلسة الأولى تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.



وتمنت الوزارة للطلبة التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.









