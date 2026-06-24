تنويه هام من وزارة التربية والتعليم لطلبة التوجيهي

وأوضحت الوزارة أن الجلسة الأولى تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
وتمنت الوزارة للطلبة التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.
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