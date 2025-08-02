تواصل بطولة المملكة المفتوحة الفردية للشطرنج

الوكيل الإخباري- تواصلت اليوم السبت منافسات بطولة المملكة المفتوحة الفردية للفئات العمرية بالشطرنج والتي يُنظمها الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج في مقره بمدينة الحسين للشباب.

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وتضم البطولة أربع فئات عمرية للذكور والإناث يتنافسون بالشطرنج الكلاسيكي ضمن 9 جولات، بمشاركة 85 لاعباً ولاعبة وتستمر حتى التاسع من آب الحالي.