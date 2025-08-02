تواصل بطولة المملكة المفتوحة الفردية للشطرنج

وتضم البطولة أربع فئات عمرية للذكور والإناث يتنافسون بالشطرنج الكلاسيكي ضمن 9 جولات، بمشاركة 85 لاعباً ولاعبة وتستمر حتى التاسع من آب الحالي.
وتأتي البطولة في إطار الخطة السنوية للاتحاد، التي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة، إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة التي يُعول عليها لتمثيل المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والقارية المقبلة.
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