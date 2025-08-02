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تواصل بطولة المملكة المفتوحة الفردية للشطرنج

بطولة المملكة المفتوحة الفردية للشطرنج
بطولة المملكة المفتوحة الفردية للشطرنج
 
السبت، 02-08-2025 07:32 م

الوكيل الإخباري-    تواصلت اليوم السبت منافسات بطولة المملكة المفتوحة الفردية للفئات العمرية بالشطرنج والتي يُنظمها الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج في مقره بمدينة الحسين للشباب.

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وتضم البطولة أربع فئات عمرية للذكور والإناث يتنافسون بالشطرنج الكلاسيكي ضمن 9 جولات، بمشاركة 85 لاعباً ولاعبة وتستمر حتى التاسع من آب الحالي.


وتأتي البطولة في إطار الخطة السنوية للاتحاد، التي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة، إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة التي يُعول عليها لتمثيل المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والقارية المقبلة.

 
 
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