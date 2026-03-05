تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في المفرق

وقال مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة، إن فعاليات مساء اليوم الخميس تضمنت كرنفالا للعائلة والطفل قدمتها فرقة "كتاكيت الأطفال"، حيث لاقت فعالياتها استحسان الحضور نظرُا لعروضها الشيقة.
وأضاف، أن فعاليات اليوم تضمنت أيضًا وصلات غنائية للفنان زيد العبدالله، ولاقت تفاعلات كبيرة من قبل الحضور.
