تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في المفرق

الجمعة 2026-03-06 01:05 ص

الخميس، 05-03-2026 11:43 م

الوكيل الإخباري-   تواصلت فعاليات أماسي رمضان الثقافية للأسبوع الثالث على التوالي في قاعة بلدية المفرق الكبرى.

وقال مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة، إن فعاليات مساء اليوم الخميس تضمنت كرنفالا للعائلة والطفل قدمتها فرقة "كتاكيت الأطفال"، حيث لاقت فعالياتها استحسان الحضور نظرُا لعروضها الشيقة.
وأضاف، أن فعاليات اليوم تضمنت أيضًا وصلات غنائية للفنان زيد العبدالله، ولاقت تفاعلات كبيرة من قبل الحضور.

 
 


