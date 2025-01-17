تواصل منافسات دورة ميلاد القائد الرياضية في العقبة

وفاز نادي معلمي عجلون على نادي إربد بأربعة أهداف، مقابل 3 في منافسات كرة القدم، فيما فاز نادي المفرق بالمركز الأول في منافسات الريشة الطائرة/ فردي، وجاء نادي معلمي عمان بالمركز الثاني تلاه نادي إربد.
وفي منافسات الريشة الطائرة/ زوجي، فاز بالمركز الأول نادي معلمي عمان، ونادي الطفيلة بالمركز الثاني ونادي معلمي إربد بالمركز الثالث.
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