تواصل منافسات دورة ميلاد القائد الرياضية في العقبة

الوكيل الإخباري- تواصلت في مدينة العقبة اليوم الجمعة منافسات دورة ميلاد القائد الرياضية الحادية والعشرين التي ينظمها نادي معلمي معان وتستمر فعالياتها حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

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وفاز نادي معلمي عجلون على نادي إربد بأربعة أهداف، مقابل 3 في منافسات كرة القدم، فيما فاز نادي المفرق بالمركز الأول في منافسات الريشة الطائرة/ فردي، وجاء نادي معلمي عمان بالمركز الثاني تلاه نادي إربد.