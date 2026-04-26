الأحد 2026-04-26 09:30 م

توافق أردني كويتي على عقد مشاورات سياسية بين البلدين قريبا

الأحد، 26-04-2026 07:12 م

الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

‏وأكّد الصفدي والشيخ جراح عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ووقوف المملكة والكويت معًا في مواجهة التحديات.


وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خدمةً لمصالحهما المشتركة، وتنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.


واتفق الوزيران على التحضير لعقد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الأردنية - الكويتية، والبناء على الخطوات التي أقرّها البلدان في الدورة الخامسة التي عُقِدت في دولة الكويت الشقيقة العام الماضي.


كما اتفقا على عقد جولة مشاورات سياسية بين وزارتَي الخارجية في البلدين في أقرب وقت.

 
 


gnews

