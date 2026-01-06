توجه حكومي لفرض رسوم على مادة يستهلكها الأردنيون يوميا

الوكيل الإخباري - كشف وزير البيئة أيمن سليمان، الثلاثاء، عن توجه لفرض رسوم على استخدام الأكياس البلاستيكية على غرار نماذج معمول بها في أوروبا.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية إن العائد المتحقق من فرض هذه الرسوم سيخصص لإنتاج أكياس قماشية.



وقال الوزير: "بمرحلة معينة سنضع رسوما على استخدام الأكياس البلاستيكية مثل نماذج معمول بها في أوروبا، وستستخدم هذه الرسوم لإنتاج أكياس قماشية".



وتحدث سليمان عن رصد مليون دينار لغايات إنتاج الأكياس القماشية.



ولفت النظر إلى أنه سيتم إنتاج من مليون إلى مليونين هذا العام، وسيتم توفيرها في السنة الأولى دون مقابل.



وقال إن الوزارة مستعدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لإرسال الأكياس القماشية للبيوت.