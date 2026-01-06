توجه حكومي لفرض رسوم على مادة يستهلكها الأردنيون يوميا

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية إن العائد المتحقق من فرض هذه الرسوم سيخصص لإنتاج أكياس قماشية.
وقال الوزير: "بمرحلة معينة سنضع رسوما على استخدام الأكياس البلاستيكية مثل نماذج معمول بها في أوروبا، وستستخدم هذه الرسوم لإنتاج أكياس قماشية".
وتحدث سليمان عن رصد مليون دينار لغايات إنتاج الأكياس القماشية.
ولفت النظر إلى أنه سيتم إنتاج من مليون إلى مليونين هذا العام، وسيتم توفيرها في السنة الأولى دون مقابل.
وقال إن الوزارة مستعدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لإرسال الأكياس القماشية للبيوت.
وأوضح أن الأكياس تستخدم لأكثر من مرة، ويمكن غسلها، وحجمها مناسب.
وأشار إلى أنها أكياس صديقة للبيئة مقارنة بالأكياس البلاستيكية.
