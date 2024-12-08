 
الأحد 2024-12-08 10:26 م
 

توجه لإغلاق شارع السينما في إربد

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى
الأحد، 08-12-2024 09:15 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، إن توجه البلدية نحو إغلاق شارع الشهيد وصفي التل المعروف بشارع السينما وسط البلد أمام المركبات، يأتي كخطوة أولى ضمن مشروع تطوير وسط إربد لغايات تنشيط الحركة التجارية التي تأثرت خلال السنوات الأخيرة نتيجة زحف النشاط التجاري وحركة التسوق نحو المنطقة الجنوبية من المدينة.

اضافة اعلان


وأضاف الكوفحي، خلال لقاء تشاوري نظمته غرفة تجارة إربد بمشاركة ممثلين عن القطاع التجاري بوسط المدينة، اليوم الأحد، أن فكرة البلدية تقوم على تحويل شارع السينما إلى شارع أخضر بيئي يسهم في تنشيط حركة المرتادين للوسط التجاري وايجاد حركة سياحية ما ينعكس إيجابا على تنشيط الحركة التجارية التي تعاني من الركود في تلك المنطقة.


وبين أنه سيتم ضمن التصاميم الأولية للمشروع توسعة الأرصفة في الشارع إلى 4 امتار ووضع مقاعد حديثة للمرتادين وزراعة أشجار زينة وتوحيد آرمات وواجهات المحال التجارية .


وأشار إلى أن المشروع الذي ستعمل البلدية على تأمين تمويله، سيشمل كذلك إنشاء أكشاك بسيطة جاذبة لحركة التسوق وتسهيله على مرتادي وسط البلد، لافتا الى وعود حكومية خلال اجتماع الوزراء أخيرا في محافظة إربد لتوفير تمويل لمشروع تطوير وسط اربد الذي يحتاج إلى استملاكات كبيرة .


ولفت إلى أن البلدية ستعمل على توفير كراجات اصطفاف للمركبات قريبة من الوسط التجاري لتلك الغاية، إلى جانب ما سيعكسه تطبيق مشروع الاوتوبارك الجديد الذي جرى طرح عطائه أخيرا وفق أسس تراعي مصلحة مختلف الأطراف من تجار ومواطنين لتنظيم عملية التسوق .


بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، أهمية التشاركية بين البلدية والغرفة التجارية ومختلف الجهات ذات العلاقة، للمضي قدما في مشروع إحياء وسط المدينة ومعالجة أية عوائق والاطلاع على آراء القطاع التجاري وأفكاره لإعادة إنعاش الوسط التجاري.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يزور معبر حدود جابر ويتفقد سير العمل

بايدن

عربي ودولي بايدن يعلق على سقوط الأسد

مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان: الشعب السوري يقرر مستقبل بلاده

أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية: نريد مرحلة إعادة بناء في سوريا

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية توجه لإغلاق شارع السينما في إربد

بشار الأسد

عربي ودولي الكشف رسمياً عن مكان الاسد وعائلته

غزة

فلسطين الاحتلال يستهدف المستشفى الإندونيسي شمال غزة

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين



 




الأكثر مشاهدة