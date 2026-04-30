توجه لرفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش

الخميس، 30-04-2026 04:50 م

الوكيل الإخباري- ستعدل هيئة تنظيم النقل البري أجور النقل العام، بحيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بحدود 5 قروش، فيما تطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الأطول، وذلك ضمن خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة، مع مراعاة الأثر المباشر على المستخدمين.

اضافة اعلان


وفي هذا الإطار، سيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يراعي خصوصية كل محافظة، فيما يواصل قطاع الشحن البري العمل وفق آلية تعويم مرتبطة بأسعار المحروقات، بما يتيح مرونة في التعامل مع المتغيرات دون الحاجة إلى تدخلات متكررة.


ويأتي هذا التعديل بعد نحو 8 سنوات من ثبات التعرفة منذ عام 2018، رغم الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط، مما أدى تدريجيا إلى اتساع الفجوة بين الكلف الفعلية ومستوى الأجور المعمول بها.


واعتمدت عملية التعديل على تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، بما يضمن توزيع الزيادة بشكل متدرج ومتناسب مع طبيعة كل مسار وكلفه التشغيلية، حيث تتحمل المسارات الأطول كلفا تشغيلية أعلى بطبيعتها.


ويعكس هذا التوزيع توجها نحو تقليل الأثر على الاستخدام اليومي للمواطنين، مع مراعاة الفروقات بين المسارات من حيث المسافة وكلف التشغيل.


ويهدف القرار إلى استمرارية خدمات النقل العام ومنع تراجعها، من خلال تحقيق توازن مدروس بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التشغيل، بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات.

 
 


لقبت براقصة الزعماء .. وفاة فنانة مصرية شهيرة

فن ومشاهير لقبت براقصة الزعماء .. وفاة فنانة مصرية شهيرة

الخضير ترعى انطلاق "مهرجان أم الرصاص الثاني للمرأة"

شؤون برلمانية الخضير ترعى انطلاق "مهرجان أم الرصاص الثاني للمرأة"

الصين ترفض عقوبات أميركية على مصافٍ تعتمد على النفط الإيراني

عربي ودولي الصين ترفض عقوبات أميركية على مصافٍ تعتمد على النفط الإيراني

القاهرة تستضيف مباحثات رسمية بين وزيري خارجية مصر وسوريا

عربي ودولي القاهرة تستضيف مباحثات رسمية بين وزيري خارجية مصر وسوريا

شهيد برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

تقرير: واشنطن تتجه لمعاقبة أوروبا.. ولا تضع أوكرانيا أولوية

عربي ودولي تقرير: واشنطن تتجه لمعاقبة أوروبا.. ولا تضع أوكرانيا أولوية

اليمن: اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة واقتيادها نحو سواحل الصومال

عربي ودولي اليمن: اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة واقتيادها نحو سواحل الصومال

القتال في أوكرانيا يقترب من معقل مهم للقوات الأوكرانية في دونيتسك

عربي ودولي القتال في أوكرانيا يقترب من معقل مهم للقوات الأوكرانية في دونيتسك



 
 






