توجيهات ملكية بتأجيل الأقساط الشهرية لهذه الفئة

الإثنين 2026-03-02 03:39 م

الإثنين، 02-03-2026 01:34 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي،   ومديرية الأمن العام تأجيل القسط الشهري للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهر آذار 2026


ويأتي هذا القرار بتوجيهات ملكية سامية تخفيفاً من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.
 
 


