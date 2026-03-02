توجيهات ملكية بتأجيل الأقساط الشهرية لهذه الفئة

ويأتي هذا القرار بتوجيهات ملكية سامية تخفيفاً من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.
-
أخبار متعلقة
-
الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة
-
القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت
-
الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة
-
الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا
-
الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه
-
السياحة والآثار: غرفة طوارئ تعمل باستمرار لمتابعة التطورات الإقليمية
-
إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الأردن وعدد من الدول