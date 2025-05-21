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توجيهات من رئيس الوزراء بخصوص مركز صحي رحمة الأولي

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الأربعاء، 21-05-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الأربعاء، جولة ميدانية في قضاء وادي عربة بمحافظة العقبة.

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ووجه رئيس الوزراء، بتزويد مركز صحي رحمة الأولي بالأجهزة اللازمة والاختصاصات الضرورية، وإجراء صيانة عامة له.

 
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