توجيهات من رئيس الوزراء بخصوص مركز صحي رحمة الأولي

ووجه رئيس الوزراء، بتزويد مركز صحي رحمة الأولي بالأجهزة اللازمة والاختصاصات الضرورية، وإجراء صيانة عامة له.
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