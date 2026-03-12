توسع خدمة طلب مواعيد المتابعة عبر "حكيمي"

03:20 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الحوسبة الصحية عن توسع جديد في نطاق خدمة طلب مواعيد المتابعة إلكترونيا عبر تطبيق "حكيمي"، ليصل عدد المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة التي تطبق الخدمة إلى 79 منشأة صحية في مختلف محافظات المملكة، تضم 17 مستشفى و62 مركزا صحيا.





وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، يأتي التوسع بعد انضمام مجموعة من المراكز الصحية الجديدة إلى قائمة المنشآت التي تقدم الخدمة، من بينها مركز صحي زي الشامل، ومركز صحي البصة الشامل، ومركز صحي ماحص الشامل، لتنضم إلى عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التي كانت قد فعلت الخدمة سابقا، مثل مستشفى المفرق الحكومي، ومستشفى الإيمان الحكومي، ومستشفى السلط الجديد الشامل.



وبلغ عدد المرضى الذين قاموا بطلب خدمة موعد متابعة عبر تطبيق حكيمي قرابة 14,812 مريضا.



وتمكن خدمة طلب مواعيد المتابعة المرضى من حجز مواعيد مراجعاتهم الطبية في العيادات التخصصية التي تطبق برنامج "حكيم" من خلال تطبيق "حكيمي"، بما يتيح لهم اختيار الموعد المناسب من بين المواعيد المتاحة إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة المنشآت الصحية شخصيا لحجز الموعد.



ويسهم تطبيق الخدمة في تنظيم المواعيد داخل المنشآت الصحية، وتحسين إدارة تدفق المراجعين، وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب تخفيف الازدحام داخل المراكز الصحية والمستشفيات.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر إبراهيم عايش إن التوسع في تطبيق خدمة طلب مواعيد المتابعة عبر تطبيق "حكيمي" يعكس الإقبال المتزايد على الخدمات الصحية الرقمية، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وتسهيل حصولهم على الرعاية الصحية.



وأضاف أن الشركة تواصل العمل بالتعاون مع وزارة الصحة على تعميم هذه الخدمة تدريجيا لتشمل مختلف المنشآت الصحية في المملكة، بما يسهم في تحسين تجربة المريض وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الصحية.







