السبت 2025-04-05 05:09 م
 

توضيح امني حول الكثافة المرورية بمنطقة دوار الشعب

رجل إدارة السير
ادارة السير
 
السبت، 05-04-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-   أفادت مديرية الأمن العام بتعطل مركبة شحن في مخرج دوار "الشعب" باتجاه المدينة الطبية .

اضافة اعلان

 

وأضافت المديرية أن تعطل المركبة تسبب بتباطؤ وكثافة مرورية مؤقتة في الموقع.


وأكدت أن كوادر إدارة السير متواجدة في الموقع للتعامل مع الأثر المروري لحين إزالة المركبة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل تعميم هام على جميع مدارس المملكة

مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين

ل

المرأة والجمال 3 زيوت تساعد على تكثيف الحواجب.. اعتمديها لإطلالة جذابة

ا

عربي ودولي نائب الرئيس التركي: رسوم ترامب الجمركية مفيدة نسبيا لتركيا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

الهجرة تعرض حياة المئات للخطر سنويا

عربي ودولي سوريا.. ضبط 30 مدنيا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية

رجل إدارة السير

أخبار محلية توضيح امني حول الكثافة المرورية بمنطقة دوار الشعب



 
 





الأكثر مشاهدة