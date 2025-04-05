توضيح امني حول الكثافة المرورية بمنطقة دوار الشعب

الوكيل الإخباري- أفادت مديرية الأمن العام بتعطل مركبة شحن في مخرج دوار "الشعب" باتجاه المدينة الطبية .

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وأضافت المديرية أن تعطل المركبة تسبب بتباطؤ وكثافة مرورية مؤقتة في الموقع.