توضيح بشأن امتحانات التوجيهي السبت

09:17 ص

الوكيل الإخباري- يتقدم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (الامتحان العام) لعام 2026، السبت، إلى امتحاناتهم في عدد من المباحث. اضافة اعلان





ويتقدم للجلسة الأولى من طلبة الخطة الجديدة (مواليد 2008) نحو 64,169 طالبًا وطالبة موزعين على 752 مركزًا امتحانيًا، فيما يتقدم للجلسة الثانية 11,909 طلاب في 574 مركزًا.



أما طلبة الخطة القديمة (مواليد 2007 فما قبل)، فيتقدم للجلسة الأولى 12,257 طالبًا وطالبة، فيما يتقدم 61 طالبًا وطالبة للجلسة الثانية.



ووفقًا للبرنامج المعلن، يتقدم طلبة الخطة الجديدة من الفروع الأكاديمية لامتحان مبحث الكيمياء في الجلسة الأولى، ولامتحان مبحث التاريخ في الجلسة الثانية، فيما لا تعقد أي امتحانات لطلبة المسار المهني والتقني (BTEC) في هذا اليوم.



وتواصل وزارة التربية والتعليم عقد الامتحانات وفق خطتها الزمنية واللوجستية المعتمدة، لضمان توفير بيئة ملائمة تسهم في سير الاختبارات بانسيابية وانتظام في مختلف قاعات المملكة.





