توضيح بشأن امتحانات التوجيهي السبت

ويتقدم للجلسة الأولى من طلبة الخطة الجديدة (مواليد 2008) نحو 64,169 طالبًا وطالبة موزعين على 752 مركزًا امتحانيًا، فيما يتقدم للجلسة الثانية 11,909 طلاب في 574 مركزًا.
أما طلبة الخطة القديمة (مواليد 2007 فما قبل)، فيتقدم للجلسة الأولى 12,257 طالبًا وطالبة، فيما يتقدم 61 طالبًا وطالبة للجلسة الثانية.
ووفقًا للبرنامج المعلن، يتقدم طلبة الخطة الجديدة من الفروع الأكاديمية لامتحان مبحث الكيمياء في الجلسة الأولى، ولامتحان مبحث التاريخ في الجلسة الثانية، فيما لا تعقد أي امتحانات لطلبة المسار المهني والتقني (BTEC) في هذا اليوم.
وتواصل وزارة التربية والتعليم عقد الامتحانات وفق خطتها الزمنية واللوجستية المعتمدة، لضمان توفير بيئة ملائمة تسهم في سير الاختبارات بانسيابية وانتظام في مختلف قاعات المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف لواء الكورة: جولات تفتيشية لمتابعة سير العمل في مراكز تحفيظ القرآن
-
القرية الحضرية بالزرقاء تحتضن انطلاقة "صيف الأردن" وسط أجواء احتفالية
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عبيدات والذيب ومشعل والبدري
-
الإحصاءات: الأردن يحتل المرتبة 11 عربيا و85 عالميا في عدد السكان
-
طلبة "التوجيهي" يواصلون تقديم امتحاناتهم غداً السبت
-
قروض الأفراد تنخفض بنهاية الربع الأخير من 2025
-
أمانة عمّان: جمع النفايات يمر بمرحلة انتقالية وتقييم التجربة ما يزال مبكرا
-
الجهاز الفني الجديد للفيصلي يصل إلى عمّان تمهيدا لتحضيرات الموسم الجديد