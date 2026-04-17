توضيح حكومي بشأن اسعار اللحوم وموعد انخفاضها

وأوضح الطراونة أن الوزارة سمحت باستيراد الجدي الحيّ والخراف الحيّة واللحوم الطازجة والمبردة من سوريا ومصر، ما يدفع أسعار اللحوم للانخفاض.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء جاء بسبب ارتفاع أسعار الشحن والتأمين على الإرساليات التي تصل إلى الأردن، إضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد.
وتابع أن هناك بعض الأماكن التي يتم الاستيراد منها أصبح عليها محاذير طبية مثل إسبانيا وبعض مناطق رومانيا، ما أدّى إلى توقف الاستيراد منها.
ولفت إلى أن الطلب على الحيوانات الحية ازداد من قبل دول المغرب العربي مما أدى أيضا إلى رفع الأسعار.
وعن كمية اللحوم المستوردة أكد الطراونة، أن انسيابها للمملكة كان طبيعيا، مبينا أن مجموع المستوردات كان بالمعدل الطبيعي.
وأوضح أنه تم استيراد 194 ألف رأس خروف و24 ألف رأس من العجول.
ودعا المستوردين إلى أن "يطرحوا الكميات في الأسواق لخفض الأسعار"، مشيرا إلى أن هناك تجارا يحجزون الماشية بسبب عمرها الصغير.
