توضيح حكومي حول تطبيقات النقل غير المرخصة

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الاثنين حركة نقل الركاب في مركز انطلاق ووصول عمان الجديد في مدينة اربد، واطلاعه على حركة نقل الركاب من وإلى المجمع.
وبحسب بيان الهيئة اليوم، التقى الشبيلات خلال جولته عدداً من المشغلين أصحاب شركات النقل التي تعمل على الخط الرئيسي بين إربد وعمان، كما تفقد آلية سير قطع التذاكر للركاب لدى هذه الشركات، وإذا ما كان هناك ملاحظات على هذه الآلية.
كما التقى الشبيلات عددا من العاملين على سيارات التكسي الأصفر؛ الذين طالبوا بضرورة وجود موقف لهم داخل مركز انطلاق ووصول عمان الجديد .
ووعد الشبيلات أنه سيكون هناك تنسيق بين الهيئة ممثلةً بمكتبها في محافظة إربد مع لجان السلامة المرورية في المحافظة، من أجل الترتيب لإمكانية وجود مثل هذه المواقف لأهميتها في عملية تنظيم حركة الركاب وضمان عدم وجود ازدحامات مرورية.
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