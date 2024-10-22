 
الثلاثاء 2024-10-22 06:13 م
 
 

توضيح حكومي حول رفع الضريبة على السيارات الكهربائية

سيارات كهربائية
السيارات الكهربائية
الثلاثاء، 22-10-2024 05:14 م
الوكيل الإخباري-    قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية مستمر.اضافة اعلان


وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء أن الأصل بالقرارات الاستمرارية ولا بد من قياس الأثر.

وتابع المومني أن أي قرار لا بد أن يراجع بعد فترة ممتدة من الزمن تقاس خلالها أثر هذه القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة تتواصل مع الجهات المعنية المرتبطة بهذا الأمر.

وبين أن هناك نقاشات مستمرة من خلال الوزراء المعنيين في هذا الأمر، بعضها معلن وبعضها يتم بشكل لقاءات ثنائية.
 
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