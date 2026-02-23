الإثنين 2026-02-23 09:32 م

توضيح حول تعديل نظام الدوام الرسمي إلى 4 أيام عمل أسبوعيا

الإثنين، 23-02-2026 08:09 م

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاثنين، تمديد فترة استقبال الآراء حول الاستبانة الإلكترونية الخاصة بمقترح تنظيم أسبوع العمل في القطاع العام حتى تاريخ 5 آذار، عبر الرابط: https://consult.spac.gov.jo/Survay/survay_list.php.

وقالت الهيئة، إن هذا التمديد جاء نظرًا للمشاركة الواسعة من الموظفين، ولإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر منهم، وحرصًا على تعزيز شمولية المشاركة والاستناد إلى بيانات دقيقة تسهم في بلورة تصور متوازن يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على جودة واستدامة الخدمات المقدمة.

 
 


