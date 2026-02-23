توضيح حول تعديل نظام الدوام الرسمي إلى 4 أيام عمل أسبوعيا

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاثنين، تمديد فترة استقبال الآراء حول الاستبانة الإلكترونية الخاصة بمقترح تنظيم أسبوع العمل في القطاع العام حتى تاريخ 5 آذار، عبر الرابط: https://consult.spac.gov.jo/Survay/survay_list.php.

