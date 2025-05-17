توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم

06:11 م

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الوكيل الإخباري- زادت قيمة حركات إي فواتيركم، في 4 أشهر من العام الحالي، مقارنة بالثلث الأول من 2024، بنسبة 25.5%، كما ارتفع عدد الحركات قرابة 15%، بواسطة عدد مستخدمين بلغ 4.68 ألف شخص، وبمتوسط قيمة للحركة، يبلغ 221دينارا. اضافة اعلان





وتشير أرقام الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، "جوباك"، إلى أن قيمة حركات خدمة إي فواتيركم، بلغت بنهاية شهر نيسان الماضي، نحو 5.42 مليارات دينار، مقابل، 4.32 مليارات دينار، في 4 أشهر، من 2024.



ووفقا لتوزيع القيم بنهاية نيسان الماضي، وفق البيانات الصادرة، فإن الخدمات الحكومية كالعادة سيطرت على هذا البند، بحجم وصل إلى 3.3 مليار دينار، ثم شركات المحافظ ومقدمي خدمات الدفع، بـ 995 مليون دينار، في الوقت الذي حل فيه بند السفر والمواصلات في المرتبة الأخيرة ضمن القائمة، وبقيمة بلغت 20 مليون دينار، تقريبا.



وبالنسبة لعدد الحركات، فارتفعت نحو 3 ملايين حركة، لتبلغ في 4 أشهر من العام الحالي، 23.63 ألف حركة، مقارنة مع 20.57 ألف حركة، في نهاية نيسان من العام الماضي.



ولم تحدث مفاجآت بتوزيع عدد الحركات خلال نيسان، إذ بقي قطاع الاتصالات يحتل مركز الصدارة، بـ 7.67 مليون حركة، ثم جاء أيضا من دون مفاجآت تذكر، قطاع الماء والكهرباء، بـ 6.58 ملايين حركة، علما أن أقل الحركات كانت من نصيب قطاع الغاز والطاقة، وبنحو 1.1 مليون حركة، خلال هذه الفترة.